فرص عمل في الدوحة.. هذا ما أعلنه الوفد القطري من وزارة الداخلية!

استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه قبل ظهر اليوم، وفدا قطريا، ضم: وكيل الوزارة المساعد في وزارة العمل محمد حسن العبيدلي والمدير العام للادارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية محمد أحمد العتيق الدوسري والمستشار في السفارة القطرية في بيروت مشعل الكواري.

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وأبدى الوفد "استعداد قطر لاستقبال الكفاءات اللبنانية للعمل"، متمنين "إصدار حسن السيرة والسلوك للأشخاص الراغبين بالعمل في دولة قطر".

وشدد الوزير مولوي على "التنسيق مع الجهات المعنية في قطر لتأمين المستندات اللازمة تسهيلاً لإجراءات الاقامة للبنانيين، فضلا عن التعاون الامني المشترك".