Advertisement

لبنان

فرص عمل في الدوحة.. هذا ما أعلنه الوفد القطري من وزارة الداخلية!

Lebanon 24
30-09-2022 | 06:04
A-
A+
Doc-P-995780-638001418681072647.jpg
Doc-P-995780-638001418681072647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه قبل ظهر اليوم، وفدا قطريا، ضم: وكيل الوزارة المساعد في وزارة العمل محمد حسن العبيدلي والمدير العام للادارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية محمد أحمد العتيق الدوسري والمستشار في السفارة القطرية في بيروت مشعل الكواري.
Advertisement
 
وأبدى الوفد "استعداد قطر لاستقبال الكفاءات اللبنانية للعمل"، متمنين "إصدار حسن السيرة والسلوك للأشخاص الراغبين بالعمل في دولة قطر".
 
وشدد الوزير مولوي على "التنسيق مع الجهات المعنية في قطر لتأمين المستندات اللازمة تسهيلاً لإجراءات الاقامة للبنانيين، فضلا عن التعاون الامني المشترك".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:59 | 2022-09-30
08:30 | 2022-09-30
10:10 | 2022-09-30
09:50 | 2022-09-30
09:40 | 2022-09-30
09:29 | 2022-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website