حجار بحث في اوضاع النازحين مع محافظ البقاع

زار وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجّار خلال جولةٍ بقاعيّة، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، يرافقه ألاسقف في الدائرة البطريركية للكنيسة السريانية الأنطاكية المطران جول بطرس، المنسقة الإقليمية للشرق الأوسط في قسم المهاجرين واللاجئين في الفاتيكان باسكال دبّانة، المشرفة العامة لخطّة لبنان للإستجابة للأزمة السوريّة الدكتورة علا بطرس، وممثون عن وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية.

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