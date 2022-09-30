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لبنان

بيانٌ للمواطنين من مصرف لبنان بشأن التعميم 161.. هل توقف العمل به؟

Lebanon 24
30-09-2022 | 07:15
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صدر عن مصرف لبنان تعميم للمصارف متعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16 كانون الأول 2021 (إجراءات استثنائية للسحوبات النقدية) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161.
 
وينصّ التعميم الجديد على الاستمرار بالتعميم الأساسي رقم 161. 
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وكان "لبنان24" ذكر اليوم في تقرير خاص له إنّ سحوبات الرواتب بالدولار بناء للتعميم رقم 161، ما زالت مستمرة ولم تتوقف، مشيرة إلى أن "القدرة على سحب الدولار تستمر لغاية الساعة 12.30 ظهراً من كل يوم بشكل مبدئي إلا أن هناك إمكانية لتمديدها حتى ساعات إضافية اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول المقبل، لكنّ هذا الأمر لم يُحسم بعد حتى الآن". 
 
 
 
 


 
 
 
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