بيانٌ للمواطنين من مصرف لبنان بشأن التعميم 161.. هل توقف العمل به؟

سحوبات الرواتب بالدولار بناء للتعميم رقم 161، ما زالت مستمرة ولم تتوقف، مشيرة إلى أن "القدرة على سحب الدولار تستمر لغاية الساعة 12.30 ظهراً من كل يوم بشكل مبدئي إلا أن هناك إمكانية لتمديدها حتى ساعات إضافية اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول المقبل، لكنّ هذا الأمر لم يُحسم بعد حتى الآن".

وكانله إنّ