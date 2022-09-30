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لبنان

حاصباني: لعدم التلكؤ في تطعيم الأطفال

Lebanon 24
30-09-2022 | 07:20
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زار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة السابق النائب غسان حاصباني، مركز جمعية الارز الطبية فرع الاشرفية للاطلاع على سير عملية تلقيح الاطفال.
 
 
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة للجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة سيتخللها جولات على المدارس والاندية الخاصة بالاطفال لتنظّم حملات توعية وتلقيح ضمن نطاقها الجغرافي.
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وشدد حاصباني على أهمية عدم التلكؤ في تلقيح الأطفال، وتحديث سجل التلقيح الخاص بكل فرد منهم بعدما حصل بعض التقاعس خلال مرحلة جائحة الكورونا خصوصاً بعد عودة بعض الامراض التي كانت قد اختفت بسبب اللقاحات مثل الحصبة والكوليرا وغيرهما.


وأكد أن "الحفاظ على الصحة العامة وتحصين القطاع الصحي من اولوياتنا، ونحن نعمل على تعزيزه على عدة مستويات، من ضمنها لقاحات الاطفال، ومراكز الرعاية الصحية والتعاون بين المستشفيات في المنطقة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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