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لبنان

السفير السوري في بعبدا.. ما الذي أعلنه عن "عودة النازحين"؟

Lebanon 24
30-09-2022 | 07:34
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الجمعة، السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في قصر بعبدا، وقد عرض معه ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وبعد اللقاء، قال علي في تصريح: "تم إبلاغ الدول المعنية بأن سوريا لا تعطّل عودة أبنائها اليها، وهي جادّة في إستقبالهم وتسهيل عودتهم ولن تتردد في تأمين كل ما يحقق عودة كريمة لهم".
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