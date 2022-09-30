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لبنان

المرتضى بحث والسفير الصيني في آلية العمل بمشروع بناء المعهد الوطني العالي للموسيقى

Lebanon 24
30-09-2022 | 07:38
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 إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، اليوم السفير الصيني في لبنان تشيجان منيجيان.
 
 
وكانت مناسبة تم خلالها التداول في شؤون عامة محلية ودولية، والتطورات الحاصلة على مختلف الصعد.
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وتطرق اللقاء إلى آلية العمل الجارية في مشروع بناء المعهد الوطني العالي للموسيقى "الكونسوفتوار" والمرحلة  في عملية البناء التي انجزت حتى اليوم  في محلة ضبية بهبة وتنفيذ من دولة الصين.
 
 
وتم الإتفاق على تنظيم جولة ميدانية لتفقد موقع البناء بمعية رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي بعد التشاور معه وتحديد الوقت الذي يناسب دولته.
 

بدوره، أعرب السفير الصيني عن "تقدير بلاده للبنان وللدور المهم الذي يمكن أن يؤديه مستقبلا في مختلف المجالات وفي محيطه".
 
 
كما جدد السفير الصيني ابداء استعداد بلاده "للتعاون مع لبنان في المجالات كافة على غرار ما هو حاصل في مشروع "الكونسرفتوار" الجارية اعمال تشييده في الضبية".
 
 
في سياق متصل، التقى المرتضى، نقيب  محترفي الموسيقي والغناء في لبنان، رئيس صندوق التعاضد الموحد للفنانين فريد بو سعيد على رأس وفد ضم نائب الرئيس جو برودجيان، الموسيقار محي الدين الغالي وجبران نجم.
 
 
 
وتم التداول في موضوع المستوى الهابط لبعض الاغنيات اللبنانية مما ينعكس سلبا على الذوق العام والقيم اللبنانية والتراث اللبناني الراقي. وتم التداول في جملة افكار للتعامل مع هذه الازمة.
 
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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