القاضي الحكيم يباشر الإستجوابات التمهيدية في ملف إنفجار التليل

يباشر رئيس الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز القاضي عفيف الحكيم، جلسات إستجواب الموقوفين تمهيدياً في قضية إنفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية الذي وقع في آب من العام 2021، وأدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين، علماً أن عدداً من أهالي الجرحى والضحايا كانوا قد تقدموا بإدعاءات شخصية بواسطة وكيلهم القانوني المحامي شربل عرب.

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تجدر الإشارة الى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد وافق في تشرين الثاني الماضي على تعيين رئيس محكمة الجنايات في البقاع القاضي علي عراجي محققاً عدلياً في قضية التليل بناءً على اقتراح وزير العدل.