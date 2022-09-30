في الشراونة.. هذا ما حصل بعد عملية دهم للجيش

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 29 / 9 / 2022، دهمت قوة من الجيش في حي الشراونة – بعلبك منزل المواطن (أ.ج.) وأوقفته، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار في اتجاه دورية للجيش وعلى مركز عسكري. كما ضبطت ذخيرة حربية وسيارة نوع جيب من دون أوراق قانونية.سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.