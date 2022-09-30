دهم منازل مطلوبين في بلدة نبحا.. وهذا ما تم ضبطه

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 30 / 9 / 2022، دهمت دورية من الجيش منازل مطلوبين لقيامهم بقطع الأشجار في بلدة نبحا – بعلبك.نتيجة الدهم، أوقِف المواطنان (م.أ)، (س.أ) وضُبِطت أسلحة حربية وذخائر وعدد من مناشير الحطب وكمية من الحطب.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفيَن بإشراف القضاء المختص.