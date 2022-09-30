قائد الجيش بحث ولازاروا في العلاقة بين الجيش واليونيفيل

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ارولدو لازاروا على رأس وفد مرافق، وتناول البحث علاقات التعاون بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني.

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