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لبنان

قائد الجيش بحث ولازاروا في العلاقة بين الجيش واليونيفيل

Lebanon 24
30-09-2022 | 08:42
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ارولدو لازاروا على رأس وفد مرافق، وتناول البحث علاقات التعاون بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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جوزف عون

الأمم المتحدة

اليونيفيل

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