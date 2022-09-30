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لبنان

الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة في السوق الموازية عصراً

Lebanon 24
30-09-2022 | 09:40
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يتم التداول عصر اليوم الجمعة في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 38450 - 38550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما كان يتم التداول صباح اليوم في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 38950 - 39050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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