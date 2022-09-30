بعد ورود شكاوى تتعلق بالتلاعب بأسعار بطاقات الخليوي.. هذا ما أعلنته وزارة الاتصالات!

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: "وردت الى وزارة الاتصالات مجموعة شكاوى تتعلّق بالتلاعب بأسعار بطاقات الخليوي المسبقة الدفع او عدم التزام السعر الرسمي لهذه البطاقات او إلزام المواطنين الدفع بالدولار.

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وفي هذا السياق، تحيط وزارة الاتصالات مشتركي الشبكة الخليوية علماً أن في إمكانهم إعادة تعبئة خطوطهم والحصول على كل المنتجات والاشتراك بالخدمات بالأسعار الرسمية بواسطة الوسائل الآتية:

- الموقعان الإلكترونيان لشركتي الهاتف الخليوي المذكورين أدناه: www.touch.com و www.alfa.com.lb.

- تطبيق "ألفا" و"تاتش".

- مراكز خدمة الزبائن المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة:

- تاتش عدد ١٢ موزعة على:

المرج

بعلبك دوريس

المقر الرئيسي لشركه تاتش في بيروت

جبيل

شتوره

جونيه

خربه روحا

صيدا

صور

طرابلس

حلبا

النبطية

* متاجر ألفا alfa store عدد ١٣ موزعة على:

فرن الشباك

الدكوانة

شتورة

طرابلس المينا

نبطية

صيدا

اونيسكو

منيارا

بكفيا

جبيل

جونية

بعلبك

جب جنّين

- مكاتب الخدمات المشتركة مع "أوجيرو" المنتشرة في مختلف المناطق:

* تاتش عدد ٣٦ موزعة على:

المزرعة

انطلياس

الدامور

دير القمر

الجديدة المتن

زوق مكايل

رأس بيروت

الحازمية

بدارو

جبيل

اميون

البترون

بشري

شكا

دوما

تنورين

طرابلس باب التبانة

طرابلس البحصاص

طرابلس المينا

طرابلس التل

زغرتا

صوفر

عاليه

حمانا

صغبين

شتورة

راشيا

بعلبك

زحلة

هرمل

صيدا

صور

مرجعيون

بنت جبيل

حاصبيا

شبعا

ألفا عدد ٢٩ موزعة على:

المزرعة

بعلبك

زحلة

عاليه

انطلياس

الدامور

دير القمر

صغبين

جبيل

الجديده

شبعا

صوفر

زوق مكايل

اميون

البترون

بشري

شكا

دوما

حلبا

تنورين

طرابلس باب التبانة

طرابلس البحصاص

طرابلس المينا

طرابلس التل

زغرتا

حاصبيا

صيدا

بنت جبيل

راشيا

- الوكلاء المعتمدون رسميا لدى شركتي الخليوي:

*تاتش:

H2 Group عاليه

H2 Group بعقلين

H2 Group عاليه تقاطع قبرشمون

FCC الشويفات

Power Cell .com الشويفات

Power Cell .comبشامون

Sindor بشامون

Links دوحه عرمون

Links عاليه

Links عيناب

Class مار الياس

Class بيروت شارع البلديه

Class بيروت مبنى البلديه

Class ABC اشرفيه

Class ABC فردان

El MawlaTelecom برج البراجنة

El Mawla Telecomأوزاعي

El Mawla Telecomجبل لبنان مزبود

El Mawla Telecomالشويفات

FCC حاره حريك

FCC الحدث

I 20 Trading الضاحيه

I 20 Trading الاوزاعي

Talaco عين المريسه

Talaco. الروشه

Talaco. جل الديب

Talaco. وسط بيروت

Talaco الضاحيه شارع الكفاءات

Talaco الضاحيه شارع الجاموس

LIDACALL مار الياس

LIDACALL المسيطبه

LIDACALL حاره حريك

LLDJ سد البوشريه

Links الحمرا

MET ديك المحدي

NEW TECH PLUS حي السلم

NEW TECH PLUS رويس

H2 GROUP رحاب

H2 GROUP طريق الجديدة

H2 GROUP بيروت حاره حريك

SMART TEL زلقا

SMART TEL عين الرمانة

SINDOR مزرعه يشوع

SINDOR مستديره بكفيا

SINDOR الضاحية

SINDOR برج البراجنة

SINDOR الحدث

SINDOR الحدث شارع الشامت تريز

Telecom Services صفير

Telecom Services برج حمود طريق النهر

Telecom Services برج حمود شارع المغفر

Telecom Services شويفات

ZA GROUP المشرفيه

MET كرك

MET بدنايل

MET البقاع الغربي

EL MAWLA TELECOM البقاع

EL MAWLA TELECOM بر الياس

EL MAWLA TELECOM زحله

EL MAWLA TELECOM بعلبك

I20 Trading الهرمل

KAZTEL البقاع

KAZTEL رياق

KAZTEL دوريس

KAZTEL عرسال

KAZTEL المناره البقاع الغربي

LLDJ بعلبك

LLDJ بعلبك حوش سنيد

LLDJ البقاع الغربي

LLDJ الهرمل

NEW TECH PLUS رياق

NEW TECH PLUS بعلبك

NEW TECH PLUS جب جنين

FCC زحله

SINDOR راشيا طريق عام ضهرالاحمز

SINDOR راشيا طريق عام رافيد

SINDOR بعلبك

Z.A GROUP بعلبك

TELECOM SERVICES البقاع

TELECOM SERVICES البقاع الغربي

TELECOM SERVICES البقاع الغربي طريق جب جنين

TELECOM SERVICES البقاع الغربي طريق عام ساويري

TELECOM SERVICES الفاكهة

H2 GROUP زحله

KAZTEL بقعاتا

TELECOM SERVICES اقليم الخروب

SINDOR سبلين

SINDOR الدبيه

MET كسليك

TALACO زوق مكايل

SINDOR جبيل

TALACO زغرتا

TALACO. طرابلس

CITYCOM طرابلس

CITYCOM طرابلس المينا

CITYCOM عكار

EL MAWLA TELECOM عكار

H2 GROUP طرابلس

H2 GROUP زغرتا

MET كوسبا

Z.A GROUP طرابلس

Z.A GROUP المنيه

SINDOR البداوي

LLDJ زغرتا

CLASS صور

CLASS نبطية

FCC نبطية

FCC حولا

H2 GROUP النبطية

TALACO صيدا

LIDACALL النبطية

LIDACALL النبطية دوير

LIDACALL صريفا

LIDACALL النبطية الانصار

LIDACALL الصرفند

LIDACALL تبنين

Power Cell.com صيدا

Power Cell.com صور

Power Cell.com أنقون

SINDOR طير دبا

SINDOR العباسيه

SINDOR النبطية حبوش

SINDOR بنت جبيل

SINDOR صيدا

LLDJ النبطية التحتا

LLDJ الناعمه

TELECOM SERVICES صيدا شارع رياض الصلح

Z.A GROUP الخيام

النبطية شارع محمود فقيهZ.A GROUP

Z.A GROUP قانا

Z.A GROUP كوثريه الصياد

Z.A GROUP غازيه

*ألفا

echarge زحلة، بعلبك، حوش السند، زغرتا، الناعمة، دوريس، الاشرفية، العبدة، المينا

ipin فردان، زغرتا، كورا، طرابلس، صور

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g30 البني شيت، بقعاتة الشوف، المزرعة، بيروت

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Feghali Telecom الشياح سنوبرا، سهيلة، ريفون، بطشاي

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cmc طرابلس الميناء، ضهر العين

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agm telecom كفرجوز، برج ابي حيدر، البازورية، مار الياس، الدوار

ولمزيد من المعلومات مع ألفا، خط المساعدة ١١١ وخدمة live chat وحسابات ألفا في وسائل التواصل الاجتماعي، ومع تاتش عبر ١١١ وخدمة live chat وحسابات touch في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلفت الوزارة الزبائن الى التنبه لبعض المحال التجارية، التي تفرض أسعارا غير رسمية ولا تعتمد القاعدة الأساسية التي ترتكز على احتساب السعر وفق منصة صيرفة، وعليه تدعو المواطنين الى الاطلاع على الأسعار الرسمية والاستيضاح عنها قبل مباشرة أي عملية، وتُذكّرهم بضرورة ابلاغ وزارة الاقتصاد عن أي مخالفة".