صدم أحد الصرافين في هذه المنطقة.. وحالته حرجة

افادت مراسلة "لبنان 24" عن صدم أحد الصرافين إ.ر. في محلة الحوش شرق مدينة صور، ما أدى الى اصابته في رأسه.



وعملت فرق إسعاف الهيئة الصحية، على نقله إلى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة. ووصفت حالته بالحرجة.

Advertisement