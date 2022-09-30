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لبنان

صدم أحد الصرافين في هذه المنطقة.. وحالته حرجة

Lebanon 24
30-09-2022 | 09:50
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افادت مراسلة "لبنان 24" عن صدم أحد الصرافين إ.ر. في محلة الحوش شرق مدينة صور، ما أدى الى اصابته في رأسه. 

وعملت فرق إسعاف الهيئة الصحية، على نقله إلى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة. ووصفت حالته بالحرجة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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صدم

حالة حرجة

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