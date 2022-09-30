الابيض بحث ووفد البنك الدولي تعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية

استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في مكتبه، وفدا من البنك الدولي على رأسه المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي كيكو ميوا والخبير الاقتصادي في شؤون الصحة في مكتب لبنان رونالد جوميز سواريز وأخصائية الشؤون الصحية فرح اصفهاني.

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واستعرض اللقاء، المشاريع الحالية التي تقوم بها وزارة الصحة، بالتعاون مع البنك الدولي ومجالات التعاون المستقبلية في مجال الدواء والاستشفاء وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية.