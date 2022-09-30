الأبيض عرض مع وفد قطري مساندة القطاع الصحيّ في لبنان

اجتمع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في مكتبه، مع وفد قطري ضم المدير التنفيذي للموارد البشرية في وزارة الصحة فهد علي خميس المسلماني ومدير الجوازات والإسكان في الوزارة أحمد مطر علي الهاجري ومساعدة المدير التنفيذي للتوظيف في الوزارة صبيحة أمين قاسمي والسكرتير الثاني في السفارة القطرية أحمد العبيدلي. وشاركت في الاجتماع نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ريما قازان.

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واستعرض اللقاء المبادرات التي تقوم بها قطر لمساندة القطاع الصحي في لبنان في هذه المرحلة من خلال الهبة القطرية لتأمين الكهرباء للمستشفيات الحكومية، والدعم المقدم الى مستشفى سان جون ومستشفى الكرنتينا.

كما تناول البحث سبل التعاون لدعم القطاع الصحي وامكانية القيام بمشاريع مشتركة لتعزيز عديد الكوادر البشرية في كلا البلدين.