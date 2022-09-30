فرنجيه عرض مع السفيرة الفرنسية الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية

استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، في حضور المستشارين كانتان جانتي ورومان كالفاري والوزير السابق روني عريجي.



وكان بحث في مجمل التطورات الاقليمية والدولية والمستجدات المحلية لا سيما المتعلق منها بجلسة الأمس النيابية.

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