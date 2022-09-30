أوّل بيان لسليم إدّه بعد ورود اسمهِ في جلسة انتخاب الرّئيس.. ماذا قال؟

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شكر رجل الأعمال سليم إده لـ"نواب قوى التغيير ثقتهم التي منحوه إياه خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي جرت يوم الخميس الماضي"، وقال في بيان: "على ضوء نتائج الانتخابات التي جرت أمس وأفضت إلى قيام خيار جديد داخل المجتمع اللبناني، بناء على رغبة لبنانية صرفة، أود أن أشكر لنواب قوى التغيير ثقتهم التي أولوني إياها".أضاف: "سأكون، كما كنت، في خدمة لبنان والإنسان فيه، بعيدا من الإعلام ومن أي سعي إلى المناصب".وتمنى لـ"النواب التوفيق في انتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية يجمع اللبنانيين حول مشروع الدولة السيدة والعادلة، ويلاقي طموحهم بالتجديد والإصلاح".