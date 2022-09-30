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لبنان

انفجارٌ في إقليم الخروب والنيران تشتعل.. ماذا يحصل؟ (فيديو)

Lebanon 24
30-09-2022 | 11:26
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أفادت المعلومات عن انفجار صهريجي محروقات بين بلدتي دلهون ومزبود في إقليم الخروب.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ الانفجار وقع قرب منزل السيد رامي الحجاوي، صاحب محطات الحجاوي، وقد أسفر عن إصابة شخصين.
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