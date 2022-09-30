انفجارٌ في إقليم الخروب والنيران تشتعل.. ماذا يحصل؟ (فيديو)

أفادت المعلومات عن انفجار صهريجي محروقات بين بلدتي دلهون ومزبود في إقليم الخروب.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ الانفجار وقع قرب منزل السيد رامي الحجاوي، صاحب محطات الحجاوي، وقد أسفر عن إصابة شخصين.