Advertisement

لبنان

وزير الطاقة ترأس اجتماعاً بحث في مشروع تطوير منشآت نبع الطاسة وصيانتها

Lebanon 24
30-09-2022 | 12:47
A-
A+
Doc-P-995887-638001642577599503.jpg
Doc-P-995887-638001642577599503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض اجتماعاً في الوزارة بحث في مشروع تطوير منشآت نبع الطاسة وتأهيلها وصيانتها.

وحضر الاجتماع المدير عام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، مستشار وزير الطاقة خالد نخلة، ممثل النائبة نجاة عون، رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادة ونائبه رئيس بلدية رومين يحيى جوني، إضافة إلى المدير الاقليمي لمنظمة اليونيسف ووفد مرافق، الاستشاريين BTD، دار الهندسة "شاعر"، وعدد من الخبراء المائيين والبيئيين.
Advertisement

وناقش المجتمعون كل الجوانب المتعلقة بالمشروع، والتي أثير حولها جدل واعتراض وتأييد.

وبحسب بيان، فقد اتفق المجتمعون على النقاط الآتية:

"1- إن كمية المياه المتوافرة والناتجة من "الفائض الشتوي" لمياه نبع الطاسة كافية، ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي لن تستخدم سوى جزء يسير من الفائض بواقع لا يتجاوز الـ10 بالمئة منها.

2- إن المشروع لن يؤثر على المحيط البيئي والتنوع الايكولوجي. وبالتأكيد، لن يبدل في مسار النهر الطبيعي ومجراه.

3- بعد تواصل بين وزيري الطاقة والبيئة، تم الاتفاق على تسريع مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروع الحيوي والمهم لقرى وبلدات المنطقة، خصوصا في ظل الظروف الراهنة وأزمات الكهرباء والمازوت وعدم توافر الطاقة البديلة.

4- تواصل المواكبة والمتابعة بين كل الجهات المعنية بالمشروع والمؤسسات الرسمية ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتذليل كل العقبات أمام انجاز هذا المشروع الحيوي والمهم ولما فيه مصلحة المواطنين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2022-09-30
16:55 | 2022-09-30
16:43 | 2022-09-30
16:15 | 2022-09-30
16:03 | 2022-09-30
15:26 | 2022-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website