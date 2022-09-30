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لبنان

متى سيحصل لبنان على الرد الخطي الرسمي الاسرائيلي بملف ترسيم الحدود البحرية؟

Lebanon 24
30-09-2022 | 12:52
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أفادت معلومات الـmtv حول ملف ترسيم الحدود البحرية أنه "من المتوقع حصول لبنان على الرد الخطي الرسمي الاسرائيلي عبر الوسيط الأميركي في الساعات المقبلة".
 
وأضافت المعلومات أنه "بعد اطلاع الرؤساء الثلاثة على الرد سيحوّل على لجنة قانونية أمنية لدراسته وبعدها يعود لبنان الى الناقورة بوساطة الامم المتحدة للتأكد من كل النقاط".
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في السياق، كشفت مصادر مطلعة لقناة الـ"OTV"، أن "السفيرة الأميركية دوروثي شيا ستحمل خلال ساعات، ربما يوم غد أو بعد غد، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، الرد على الملاحظات والأساسيات التي أُسقِطت على المقترح السابق، حول ترسيم الحدود البحرية".

وأكدت المصادر، أن "ما من معطيات حول ما سيتضمنه هذا الرد"، موضحةً أن "الأجواء إيجابية، ولبنان أخد كل الحقوق التي يريدها". كاشفةً أن "الرد سيكون خطيًا".
 

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