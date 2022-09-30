تغريدةٌ جديدة من وهاب.. ماذا قال عن "العسكريين" والقضاة؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لبعض التافهين الذين ينتقدون كلامي عن إنصاف القضاة، أقول لهم منذ بداية الأزمة وانا أطالب بإنصاف العسكريين والموظفين لكن تركيزي على القضاة اليوم سببه أن الناس في السجون دون طعام ودواء وكشف طبي والقضاء في إضراب. قليل من الضمير يا إخوان".

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