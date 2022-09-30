Advertisement

لبنان

تغريدةٌ جديدة من وهاب.. ماذا قال عن "العسكريين" والقضاة؟

Lebanon 24
30-09-2022 | 14:26
A-
A+
Doc-P-995903-638001702898022568.jpg
Doc-P-995903-638001702898022568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لبعض التافهين الذين ينتقدون كلامي عن إنصاف القضاة، أقول لهم منذ بداية الأزمة وانا أطالب بإنصاف العسكريين والموظفين لكن تركيزي على القضاة اليوم سببه أن الناس في السجون دون طعام ودواء وكشف طبي والقضاء في إضراب. قليل من الضمير يا إخوان".
Advertisement
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2022-09-30
16:55 | 2022-09-30
16:43 | 2022-09-30
16:15 | 2022-09-30
16:03 | 2022-09-30
15:26 | 2022-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website