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لبنان

توترٌ كبير في طرابلس.. اشتباكاتٌ مُسلّحة والجيش يتدخل فوراً

Lebanon 24
30-09-2022 | 14:35
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شهدت منطقة التبانة - طرابلس، مساء اليوم الجمعة، اشتباكات مسلحة بين عائلتين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وبسبب الرصاص الكثيف، جرى قطع أوتوستراد الملولة حفاظاً على سلامة المارّة ومنعاً لسقوط أي اصابات بالأرواح، كما جرى الطلب من المواطنين عدم الخروج إلى شرفات منازلهم بسبب الرصاص الطائش الذي انهمرَ بغزارة. 
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الجيش يتدخّل 

ووسط التوتّر القائم، أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ قوّة كبيرة من الجيش دخلت إلى منطقة الاشتباكات وعملت على ضبط الأوضاع فوراً، في وقتٍ بوشرت فيه ملاحقة المُتورّطين تمهيداً لتوقيفهم.
وبحسب المصادر الميدانيّة، فإنّ الاشتباكات أسفرت عن سقوط 3 جرحى، كما أفيد أيضاً عن إصابة الطفل "ن.س." (8 سنوات) بجروح خطيرة في الرأس جراء الرصاص الطائش الناجم عن الاشتباكات المُسلّحة، وقد نُقل إلى مستشفى المنلا في طرابلس. 
 
مع ذلك، فقد تبيّن أن الأضرار الناجمة عن التوتر جسيمة وكبيرة، إذ أدى الرصاص الطائش إلى تضرر عدد كبير من السيارات والمباني. 
 
وتأتي تلك الاشتباكات عقب تنفيذ قوة من الجيش، مساء اليوم الجمعة، مُداهمات في محيط أوتوستراد التبانة - طرابلس، وذلك إثر اشكال آخر شهدته المحلّة، اليوم، وتخلله إطلاق نار.
 
 
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