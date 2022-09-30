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لبنان

من "سوق الصرّافين".. لماذا تراجع سعر الدّولار فجأة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-09-2022 | 15:16
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شهدَ سعر الدّولار في السّوق الموازية، مساء اليوم الجمعة، تراجعاً ملحوظاً من 39 ألف ليرة إلى 38300 ليرة لبنانية.

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وعملياً، فإنّ هذا التراجع المُفاجئ دفعَ بالعديد من الصرّافين إلى التوقف عن شراء الدولار، وقد أبلغ أحدهم "لبنان24" بأنّ الهبوط الذي حصلَ في السعر سيُكبد الصرافين خسائر، وأضاف: "قد يكون قرار مصرف لبنان الصادر اليوم لتمديدِ العمل بالتعميم رقم 161 عاملاً مُساهماً في تراجع الدّولار، علماً أن سحوبات العملة الصعبة من المصارف استمرّت طيلة فترة النهار".

وتوقّع الصرّاف أنّ يشهد سوق الدولار استقراراً نسبياً خلال اليومين المُقبلين وذلك بين سعري 38 و 39 ألف ليرة، مشيراً إلى أن عدداً من الصرّافين
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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