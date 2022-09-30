من "سوق الصرّافين".. لماذا تراجع سعر الدّولار فجأة؟

شهدَ سعر الدّولار في السّوق الموازية، مساء اليوم الجمعة، تراجعاً ملحوظاً من 39 ألف ليرة إلى 38300 ليرة لبنانية.



Advertisement وعملياً، فإنّ هذا التراجع المُفاجئ دفعَ بالعديد من الصرّافين إلى التوقف عن شراء الدولار، وقد أبلغ أحدهم "لبنان24" بأنّ الهبوط الذي حصلَ في السعر سيُكبد الصرافين خسائر، وأضاف: "قد يكون قرار مصرف لبنان الصادر اليوم لتمديدِ العمل بالتعميم رقم 161 عاملاً مُساهماً في تراجع الدّولار، علماً أن سحوبات العملة الصعبة من المصارف استمرّت طيلة فترة النهار". وعملياً، فإنّ هذا التراجع المُفاجئ دفعَ بالعديد من الصرّافين إلى التوقف عن شراء الدولار، وقد أبلغ أحدهمبأنّ الهبوط الذي حصلَ في السعر سيُكبد الصرافين خسائر، وأضاف: "قد يكون قرار مصرف لبنان الصادر اليوم لتمديدِ العمل بالتعميم رقم 161 عاملاً مُساهماً في تراجع الدّولار، علماً أن سحوبات العملة الصعبة من المصارف استمرّت طيلة فترة النهار".