التاريخ حُسِم.. إليكم موعد وصول الفيول العراقيّ إلى لبنان

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّ الفيول العراقيّ الذي تأخّر والذي كان من المفترض أن يصلَ في أواخر أيلول، سيصلُ في الأسبوع الأوّل من تشرين الثاني المقبل، وفق ما ذكرت قناة الـ"MTV"، مساء اليوم الجُمعة.

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