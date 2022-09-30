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لبنان

أهالي درب السّيم يقطعون الطريق إحتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية

Lebanon 24
30-09-2022 | 16:03
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نفذ أهالي بلدة درب السيم في قضاء صيدا، مساء اليوم الجمعة، اعتصاماً في الشارع الرئيسي للبلدة.
 
وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام"، فقد أقدم شبان على قطع الطريق العام وإشعال الإطارات المطاطية، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أهل البلدة بسبب الازمة الإقتصادية التي ضربت القطاع الإقتصادي والتجاري في لبنان، بالاضافة الى انقطاع التيار الكهربائي المستمر منذ اكثر من شهر والذي تسبب بانقطاع المياه عن منازل وبيوت الأهالي، فضلاً عن نفاد مادة المازوت لتشغيل المضخة التي تغذي البلدة وذلك منذ أسابيع.
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وناشد المحتجون المسؤولين "العمل العاجل على رفع الظلم عن المواطنين الذين باتوا يتكبدون دفع أموال طائلة لتأمين الكهرباء عبر المولدات، فضلاً عن شراء المياه بتكاليف باهظة". 
 
 
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