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لبنان

العناية الإلهيّة أنقذتهم في الجنوب.. 5 أشخاص ينجون من الموت!

Lebanon 24
30-09-2022 | 16:15
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جُرِح 5 أشخاص إثر حادث سير مُرّوع وقع، مساء اليوم الجُمعة، على أوتوستراد الزّهراني باتجاه صور.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإن العناية الإلهية أنقذت الأشخاص الـ5 من الموت، وقد عمِلت فرق الإسعاف على نقلهم جميعاً إلى مستشفيات صيدا للمُعالجة. 
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