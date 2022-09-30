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لبنان

من وزير العدل.. توضيحٌ بشأن جمعيّة مُنعت من عقد مؤتمر لها في بيروت

Lebanon 24
30-09-2022 | 16:43
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أصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بياناً توضيحياً جاء فيه: "... بعدما تأكد وزير العدل أن جمعية المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان التي تنظم مؤتمرا في فندق السان جورج في بيروت في الاول من تشرين الاول، ولمدة ثلاثة أيام، وهي جمعية اجنبية قد استوفت الشروط المطلوبة وتقيدت بالأصول القانونية، جرى الاتصال بالسلطات الرسمية اللبنانية بعدما تقرر سحب كتاب المنع الذي سبق أن ارسله وزير العدل إلى الداخلية في 26/9/2022، فاقتضى التوضيح".
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