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لبنان
إتصالات شكر.. وموعد لقاء
Lebanon 24
30-09-2022
|
17:10
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أجرى نائب سابق شمالي اتصالات بنائب حالي، وشكره على ما اعلنه بعد جلسة الخميس، وتواعدا على اللقاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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