تضارب واطلاق نار في الهواء.. هذا ما حصل في طرابلس!

وقع اشكال في مدينة الميناء - طرابلس، شارع الاندلس، بين عدد من الشبان تطور الى تضارب واطلاق نار في الهواء، من دون سقوط اصابات، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان 24".

وسادت حالة من الهلع بين الاهالي، حيث افيد ان سبب الاشكال طفل.