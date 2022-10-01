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لبنان

أعمال توسعة في فروع مصرف لبنان وهذا هو السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-10-2022 | 01:45
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أشار مصدرٌ مطلع على سير العمل في مصرف لبنان الى" أن الفرق التقنية بدأت منذ أسابيع عملية تجهيز غرف خاصة من أجل توسعة الأماكن التي تخزن فيها الأموال بالليرة اللبنانية، وذلك لكون عملية الطباعة سوف تزداد في الأشهر القليلة المتبقية من السنة بعد إقرار الموازنة".

ولفت المصدر "الى أن الغرف التي تجهز في كل من الحمرا، جونيه، بكفيا، عاليه، زحلة، بعلبك، طرابلس، صور، النبطية وصيدا يستوعب كل منها حوالي 75 مترا مربعا من الأموال، وخاصةً من فئة المئة ألف ليرة والخمسين ألفا، وهي تحتاج الى نظام تبريد وتهوئة دقيق جداً للحفاظ على نوعية ورق العملة، بالإضافة الى نظام حماية ومراقبة .

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المصدر: لبنان 24

لبنان

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