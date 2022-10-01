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لبنان

القصيفي استنكر الاعتداء على منصور: نرفض التصرفات الرعناء بحق الصحافيين

Lebanon 24
01-10-2022 | 01:51
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اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، برئيس مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" في منطقة اقليم الخروب - الشوف الزميل أحمد منصور، وإطلع منه على تفاصيل الإعتداء الآثم، "الذي تعرض له على أيدي عناصر مسلحة، بينما كان في مهمة اعلامية وانسانية في بلدة مزبود الشوفية". 
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وبحسب بيان للنقابة، اعتبر القصيفي أن "مثل هذه التصرفات الرعناء، التي يتعرض لها الصحافيون والاعلاميون، لن تلقى منا إلا الشجب والإستنكار والملاحقة القضائية امام كل المراجع". 
 
ودعا القصيفي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الى إعطاء تعليماته بتوقيف هذه العناصر، بعدما ثبت انها تنتمي الى سلك قوى الأمن الداخلي وغيرها من الأجهزة الأمنية، وكانت بثياب مدنية، والتي كان الحري بها أن تقف الى جانب الزميل منصور والأهالي، الذين كانوا يساهمون في إخماد نيران الحريق الذي كان يهدد البلدة والمنطقة، لا الاعتداء عليه، وترهيب الناس باطلاق النار عشوائيا، حيث كان يقوم الزميل منصور بواجبه المهني والوطني".
 
 
وختم: "إننا في انتظار ان تبلغ القضية خواتمها، بالانتصار للزميل منصور من خلال انزال العقاب الرادع بحق الفاعلين، الذين تسببوا له بأذى مادي ومعنوي".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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