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لبنان

تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون يناشد: هذا الأمر خطير!

Lebanon 24
01-10-2022 | 02:12
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أعلن تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون أن "مجموعات من السارقين تقوم بسرقة كميات كبيرة من الزيتون، تحت جنح الظلام في عدد من المناطق، واحيانا تقوم هذه العصابات بقطع الاغصان الوفيرة الحمل وسرقتها".
 
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واعتبر التجمع في بيان أن "هذا الامر الخطير لا يمكن ان يستمر سيما وان مزارعي الزيتون ينتظرون الموسم بفارغ الصبر لسد ديون الحراثة والتقليم والتسميد، وليس لهم من معيل سوى شجرة الزيتون بخاصة في هذه الايام الشديدة الصعوبة".
 
وطالب التجمع قيادة الجيش والاجهزة الامنية باعتقال السارقين في القرى المعروفة، "منعا لاستمرار هذه الظاهرة ومنعا لحدوث ما لا يحمد عقباه".
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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