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لبنان

خطاب جديد لنصرالله اليوم.. هذا ما سيقولُه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-10-2022 | 02:45
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يُطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، اليوم السبت، من بلدة شقرا الجنوبيّة، وذلك تقديراً للعلامةِ الراحل السيد محمد علي الأمين.

ومن المُنتظر أن تكون لنصرالله كلمةٌ في المشهد السياسيّ القائم، وتقول مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إن الأمين العام سيتحدث بصراحةٍ مُطلقة عن الاستحقاق الرئاسي وجلسة انتخاب الرئيس التي حصلت يوم الخميس الماضي، مع التشديد على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "التوافق على رئيسٍ جديد للبلاد".
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وبحسب المصادر، فإنّ نصرالله سيجدّد الدعوة إلى عدم وضع "فيتوات" على أي اسمٍ مطروحٍ للرئاسة، كما سيؤكد أن "حزب الله" سيلتزمُ بالمشاركة وتسهيل الاستحقاق الرئاسي ضمن قناعاته وثوابته ومواقفه، وانطلاقاً من أجواء حلفائه.
 
مع هذا، سيُجدد نصرالله أيضاً تأكيده التمسك بتشكيل حكومة جديدة وفاعلة بعيداً عن أي أجواء سلبية، في حين أنه من المتوقع أن يتحدث عن إقرار الموازنة في سياق الخطاب.

في المقابل، لفتت المصادر إلى أن نصرالله لن يتحدّث باسهابٍ عن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بل سيتطرّق إلى النقاط المرتبطة بـ"المفاوضات الإيجابية"، على أن يُكرر التزام الحزب بالمعادلة التي تضمن للبنان حقه باستخراج الغاز  والنفط.

كما قد يتحدث نصرالله عن ملف الفيول الإيراني بشكل أساسي، مع التركيز على مسألة تقديمه كـ"هبة" أم لا من قبل الإيرانيين.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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