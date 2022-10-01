الحاج حسن: نعمل على تأمين طاقة شمسية لبرادات التفاح

بدأ وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن جولة لمناسبة يوم التفاح اللبناني، استهلها بزيارة قام بها الى بلدة اللبوة في محافظة بعلبك الهرمل، حيث عقد لقاء جامعاً ضم رؤساء بلديات في المنطقة وفاعليات ومزارعين في منزل رئيس بلدية اللبوة.

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وتحدث الحاج حسن خلال الجولة عن المشاكل التي يواجهها قطاع التفاح في لبنان، خصوصا ان "هذه المنطقة تزخر بكميات من التفاح ومن النوعية الممتازة جدا ما يعرف بالتفاح التموزي".



ووضع الحضور بصورة الجولة التي قام بها في الدول العربية، بغية توسيع عمليات التصدير وخصوصا منتج التفاح اللبناني الفاخر، حيث تم الإتفاق على ان تكون الأولوية في الأيام المقبلة تأمين البرادات التي تعمل على الطاقة الشمسية من خلال الهيئات المانحة، على أن يكون هناك شراكة ما بين البلديات ووزارة الزراعة والهيئات الأهلية بهذا الخصوص.