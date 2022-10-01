الحواط: لرئيس بمواصفات إصلاحية

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وفي كلمة له، نوّه الحواط بما يتضمنه المعرض من منتوجات، وقال: "نحن اليوم أمام مشروعين، مشروع يسعى الى تغيير هوية وصورة لبنان ويهجر شبابنا ويخيفنا ويفكر بان يركعنا، ومشروع المقاومة الذي تقوم به للحفاظ على هوية لبنان وتاريخ نضالنا ونضال شبابنا الذي لن نتركه يذهب سدا". افتتح مكتب تفعيل دور المرأة في منسقية قضاء جبيل في القوات اللبنانية معرض المونة والاشغال اليدوية واللوحات الفنية والمنتوجات الزراعية بعنوان "شغل ايدنا ومن ارضنا" في ساحة المنسقية في بلدة مستيتا، والذي يعود ريعه لمستوصف جمعية الارز فرع جبيل، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط.وفي كلمة له، نوّه الحواط بما يتضمنه المعرض من منتوجات، وقال: "نحن اليوم أمام مشروعين، مشروع يسعى الى تغيير هوية وصورة لبنان ويهجر شبابنا ويخيفنا ويفكر بان يركعنا، ومشروع المقاومة الذي تقوم به للحفاظ على هوية لبنان وتاريخ نضالنا ونضال شبابنا الذي لن نتركه يذهب سدا".



واكد ان "المعركة الحقيقية اليوم تتجلى في اهم موقع هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، معلنا ان "المعركة كبيرة ولن نتخاذل او نألو جهدا لايصال رئيس يمثل طموحاتنا ومشروعنا وعقيدتنا".