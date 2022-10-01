Advertisement

لبنان

بعد التحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر.. هذا ما حلّ بهم!

Lebanon 24
01-10-2022 | 04:09
A-
A+
Doc-P-996029-638002196339959468.jpg
Doc-P-996029-638002196339959468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي:
 

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير الشّرعية من لبنان الى دولٍ أوروبية، عبر شواطئ لبنان الشّمالي، بواسطة مراكب غير آمنة، والتي أدّت إلى وفاة العديد من المهاجرين من جرّاء غرق مراكب الهجرة، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصّة في الشّعبة، توافرت لديها معلومات حول قيام مجهولين بالتّحضير لعملية تهريب أشخاص، عبر البحر إلى إيطاليا.
Advertisement

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها، توصّلت إلى تحديد هويّات المتورطين، ومن بينهم: أ. أ. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبنانيي، و. ع. س. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)، ع. أ. (من مواليد عام 1963، لبناني) وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

بتاریخ 19-9-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كميناً محكماً في محلّة العريضة، نتج عنه توقيفهم على متن سيارة نوع "مرسيدس"، وذلك في أثناء توجّههم التي شاطئ البحر. وبالتّزامن، تمّ ضبط كميّة من المازوت معبّأة في "غالونات" ومجهّزة ليتم وضعها على متن المركب، مع كميات من المواد الغذائية، وذلك على شاطئ البحر في محلّة الشيخ زناد.
 
 
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة التحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر، بالاشتراك مع آخرين، إلى إيطاليا.
 
أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل لا يزال مستمراً لتوقيف باقي المتورطين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:36 | 2022-10-01
15:13 | 2022-10-01
15:02 | 2022-10-01
14:47 | 2022-10-01
14:38 | 2022-10-01
14:32 | 2022-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website