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لبنان

مصلحة الابحاث الزراعية: بدء التسجيل في ورشة العمل حول الابتكارات العلمية لتأهيل المراعي

Lebanon 24
01-10-2022 | 04:14
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أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI، بدء التسجيل في ورشة العمل الأولى (B2B event) حول "ابتكارات علمية لتأهيل المراعي في الغابات الحرجية" بالتعاون مع مشروع LIVINGAGRO،  الأربعاء المقبل في فندق لو رويال (Le Royal) الضبية – بيروت من التاسعة صباحاً حتى الخامسة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي.
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وأشارت في بيان الى ان "التسجيل متاح لكل المهتمين بالقطاع الزراعي ومنظمي المشاريع الزراعية والاداريين المحليين والباحثين، اضافة الى عدد من الشركات الخاصة والى صانعي سياسات تطوير المراعي الحرجية بهدف اطلاعهم على أحدث الأبحاث العلمية والابتكارات التي نفذت وساهمت في الاستفادة من المراعي في الغابات الحرجية، وذلك عبر المشاركة حضورياً في ندوات وورشات عمل أو عن بُعد عبر الانترنت وعبر لقاءات مباشرة بين الاخصائيين والمشاركين".
 

وأوضحت انه "خلال هذه الورشة سيقوم عدد من الباحثين من LARI ومن فريق عمل مشروع LIVINGAGRO ومن مؤسسات بحثية أخرى بتبادل الأفكار حول مختلف الموضوعات والابتكارات المتعلقة بالمراعي في الغابات الحرجية من أجل المساعدة على زيادة الربح والاستفادة من التنوع البيولوجي وفتح آفاق تعاون جديدة، بهدف مواجهة الموارد المحدودة والقيود البيئية. وستخصص الجلسات قبل الظهر وبعده للتأكيد على الأفكار والدراسات المبتكرة، ومساعدة أصحاب المصلحة على التعامل مع التحديات التي يواجهونها. وتشمل الموضوعات الرئيسية للورشة، الإدارة التكيفية للرعي، التوفيق بين الرعي والأشجار، خلطات لمراعي عالية الجودة، الأنواع التي تتحمل الظل، تقنيات الاستشعار عن بعد لمراقبة غابات البلوط، تشذيب وتقليم الأشجار في النظم الرعوية الحرجية، المحدلة المسننة لإعادة تأهيل المراعي مقرونة بآلة نثر أنواع بذور مختلفة، والزراعة المائية للأعلاف".
 

ولفتت مصلة الابحاث الى انه بإمكان كل المهتمين تصفّح البرنامج التفصيلي للورشة والتسجيل للمشاركة عبر الرابط التالي: https://livingagrolab.eu/event/innovations-for-grazed-woodlands/
 
إشارة الى ان هذه الورشة، والتي تهدف الى دعم التعليم والبحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى نشر وتسويق نتائج الأبحاث، هي في إطار مشروع المختبرات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجية (LIVINGAGRO) المموّل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج ENI CBC Med. تنظم هذه الورشة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) بالتعاون مع وكالة الغابات للأراضي والبيئة في سردينيا (FoReSTAS).
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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