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لبنان

منخفض جوي في طريقه الى لبنان.. ويصل في هذا التاريخ

Lebanon 24
01-10-2022 | 04:33
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طقس خريفي مستقر و حار نسبياً يسيطر  على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الأحد، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا ورطبة يؤدي الى طقس خريفي معتدل.
معدل درجات الحرارة  لشهر تشرين الأول بين ٢١ و ٢٩ درجة.
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الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
 السبت: مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها لهذا الشهر ، ترتفع نسبة الرطوبة في الفترة المسائية فيتشكّل الضباب على مستويات منخفضة مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانًا.
 
الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والساحل ، كما يتتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة .
 
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية يتشكّل الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح بدءًا من بعد الظهر.
 
الثلاثاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتشكّل الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا.
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