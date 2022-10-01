ميقاتي استقبل السفيرة الأميركية وتسلّم منها العرض الخاص بترسيم الحدود

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا في دارته.

وسلمت شيا الرئيس ميقاتي العرض الخطي من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية اموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود.