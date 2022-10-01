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لبنان

لبنانيّون مسجونون في اليونان يناشدون اللواء إبراهيم: لإطلاق سراحنا!

Lebanon 24
01-10-2022 | 04:50
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حصل "لبنان24" على رسالةٍ من شبان لبنانيين زعموا فيها أنه جرى احتجازهم في اليونان أثناء رحلة هجرة قاموا بها عبر البحر باتجاه أوروبا قبل مُدّة. 
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ووفقاً للرّسالة التي حملت تواقيع أكثر من 15 شخصاً، فإن هؤلاء الشبان كانوا ينوون الوصول إلى إيطاليا، إلّا أنّ عطلاً تقنياً طرأ على مركبهم وسط البحر وأدى بهم إلى الدخول باتجاه اليونان.

وبحسب الرسالة، فإنّ العطل حصل خارج المياه الإقليمية اليونانية، وقد تم إنقاذ أفراد المركب من قبل باخرة "بالك ستار" التي دخلت بهم إلى الأراضي اليونانية وسلمّتهم إلى خفر السواحل اليوناني، حتى جرى وضعهم في سجنٍ ضمن جزيرة "كوس" اليونانية.

وناشد الشبان اللبنانيون المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالتدخل مع السلطات اليونانية من أجل الإفراج عنهم، مشيرين إلى أنهم يواجهون مصير السجن منذ 3 أشهر. 
 
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