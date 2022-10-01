لبنانيّون مسجونون في اليونان يناشدون اللواء إبراهيم: لإطلاق سراحنا!

حصل "لبنان24" على رسالةٍ من شبان لبنانيين زعموا فيها أنه جرى احتجازهم في اليونان أثناء رحلة هجرة قاموا بها عبر البحر باتجاه أوروبا قبل مُدّة.

Advertisement



ووفقاً للرّسالة التي حملت تواقيع أكثر من 15 شخصاً، فإن هؤلاء الشبان كانوا ينوون الوصول إلى إيطاليا، إلّا أنّ عطلاً تقنياً طرأ على مركبهم وسط البحر وأدى بهم إلى الدخول باتجاه اليونان.



وبحسب الرسالة، فإنّ العطل حصل خارج المياه الإقليمية اليونانية، وقد تم إنقاذ أفراد المركب من قبل باخرة "بالك ستار" التي دخلت بهم إلى الأراضي اليونانية وسلمّتهم إلى خفر السواحل اليوناني، حتى جرى وضعهم في سجنٍ ضمن جزيرة "كوس" اليونانية.