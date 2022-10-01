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لبنان

وزير الزراعة من عيناتا: لتفكيك عقبات الترانزيت والجمارك لتسهيل تصدير التفاح

Lebanon 24
01-10-2022 | 04:55
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 رأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أنه "يمكن للبنان أن يكون شريكا قويا عالميا على صعيد إنتاج التفاح، فطقس لبنان ملائم لزراعة التفاح".
 
وجاء كلام الحاج حسن أثناء زيارته بلدة عيناتا ضمن جولة في يوم التفاح العالمي.
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وتمنى أن "تكون كل الدول الصديقة متعاونة في موضوع تصدير التفاح اللبناني إلى الخارج، وأن توضع التوترات السياسية بين لبنان والسعودية جانبا لتصدير التفاح إلى المملكة".
 
ودعا إلى تفكيك عقبات الترانزيت والجمارك مع سوريا والأردن والعراق لتسهيل عملية تصدير التفاح إلى هذه الدول". وقال: "منتصف تشرين الاول ستبدأ عمليات فتح أكثر الاسواق بين لبنان والعراق والأردن".
 
وشدد على أنه "يجب العمل بالتعاون مع كافة القوى السياسية، لتأمين برادات تفاح تعمل على الطاقة الشمسية اليوم قبل الغد، وعلى أن الدولة ووزارة الزراعة تقفان إلى جانب المزارعين اللبنانيين، وأن المنتجات اللبنانية ترفع اسم لبنان".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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