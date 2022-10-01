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لبنان

"التيار النقابي المستقل" دعا الأساتذة إلى الاعتصام أمام المدارس والثانويات

Lebanon 24
01-10-2022 | 05:04
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 دعا "التيار النقابي المستقل" الأساتذة إلى الذهاب الاثنين الى مدارسهم وثانوياتهم للتوقيع على الحضور وعدم التعليم، التزاما بالأصول النقابية الديموقراطية، والاعتصام أمام الثانويات والمدارس رفضا للتفريط بحقوقهم.
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وحذر في بيان  "قيادات روابط السلطة من القبول باتفاق يفرط بحقوق الأساتذة والموظفين التي تتجلى بتصحيح الأجور وفقا للتضخم واعتماد سلم متحرك ودعم تعاونية موظفي الدولة وإعادة القيمة الشرائية لبدل النقل وإعطاء بدل كهرباء ومساواة المتقاعدين بزملائهم في الملاك وإلغاء السقوف المالية في المصارف".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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