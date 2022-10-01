فرنسا: لانتخاب رئيس جديد في لبنان قبل هذا التاريخ

شددت وزارة الخارجية الفرنسية، على أنه من المهم أن ينتخب لبنان رئيساً جديداً للبلاد قبل 31 تشرين الأول وهو موعد انتهاء فترة حكم رئيس الجمهورية ميشال عون.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في وقت متأخر أمس الجمعة: "يتعيّن أن يكون القادة اللبنانيون على مستوى الحدث، الأمر الذي يتطلب الاتحاد واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الأزمة".

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