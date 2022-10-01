جنبلاط استقبل أسامة سعد في كليمنصو وعرض معه الأوضاع العامّة

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مساء الجمعة، في كليمنصو، الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، حيث جرى عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.



كما استقبل جنبلاط وفدًا من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية ضم رئيسها مارتن شولتز وعددًا من المسؤولين في المؤسسة والمكتب التمثيلي في لبنان، وبحث معه في الأوضاع العامة وفي استمرار وتفعيل سبل التعاون والتنسيق والأنشطة المشتركة بين المؤسسة والحزب وقطاعاته.

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