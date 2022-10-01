ماذا قالت أوساط ميقاتي عن المُقترح الأميركي الخاص بترسيم الحدود؟

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قالت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رداً على سؤال لقناة "الجديد"، اليوم السبت، إن "المُقترح الأميركي الذي تسلّمه لبنان، اليوم السبت، بشأن ترسيم الحدود البحريّة، يحتاجُ إلى دراسة تقنية قبل الإجابة السياسيّة".وكانت معلومات "الجديد" أشارت إلى أنّ "المقترح الأميركي الذي صاغه الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين يتألف من 10 صفحات باللغة الانكليزية ولا تتضمن خرائط إنما ارقاماً وإحداثيات تقنية وتحتاج الى فريق تقني ومهندسين لفك مضمونها قبل تقديم الرد الرسمي عليها".وذكرت "الجديد" أنّ "مقترح هوكشتاين النهائي فيه فصل تام بين الترسيم البحري والبري واتفاق بعدم انسحاب اي نقطة بحرية يتفق عليها على اي نقطة برية تؤثر على ترسيم الحدود البرية لاحقاً".