الجمعية اللبنانية للطيور المهاجرة تطلق 3 طيور معافاة في محمية اهدن

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أطلقت الجمعية اللبنانية للطيور المهاجرة LAMB بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان IfAW و ادارة محمية حرش اهدن، ثلاثة من الطيور المعافاة إلى البرية في سماء محمية حرش اهدن الطبيعية عند مدخل عين البياض، بعد تلقيها العلاج والرعاية اللازمين جراء الإصابات الناتجة عن الصيد غير القانوني.ولفتت الجمعية في بيان، الى ان "هذه الطيور هي حوام السهول(long legged buzzard) ، الحدقة السوداء (black kite)و عقاب مرقط صغير(lesser spotted eagle)، والدعوة كانت عامة وهدفت إلى تشجيع الناس على إظهار الرحمة تجاه هذه المخلوقات البريئة وهذا البرنامج تواظب عليه الجمعيةمنذ ١٣ سنة" .وفي ختام النشاط كانت جلسة بيئية لتبادل الاحاديث حول الصيد وحماية الطيور .