قائد الجيش استقبل قائد القوات المسلحة الفرنسية: المؤسسة العسكرية متماسكة

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليزرة قائد القوّات المسلّحة الفرنسية الجنرال ثيري بوركاراد، وبحث معه في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشين.ونوّه الجنرال ب"الدور البارز والمهم الذي تقوم به المؤسسة العسكرية لجهة المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان"، مشدّداً على" استمرار دعم الجيش، بخاصة لجهة توفير المساعدات الطارئة وتطوير قدراته العملانية، إضافة إلى مواصلة التزام بلاده المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان UNIFIL".من جهته، شكر العماد عون من لنظيره الفرنسي وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان وجيشه، مشيراً إلى أن "هذا الدعم يساهم في متابعة المؤسسة العسكرية تنفيذ المهمات العديدة والمتشعّبة المطلوبة منها، فيما تواجه تحديات بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولا يزال عسكريوها على الرغم من ذلك مؤمنين بقدسية مهمتهم".وأكّد العماد عون أن "المؤسسة لا تزال متماسكة وقادرة على حماية لبنان وشعبه، وأن القيادة تسعى بكامل طاقتها لتخفيف وطأة الأزمة عن كاهل العسكريين".