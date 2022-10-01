برّي يلتقي السفيرة الأميركية.. ماذا كشفت الأخيرة عن "أجواء ملف الترسيم"؟

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتسلم منها نسخة عن إقتراح الإتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لدرسه والاجابة عليه.

وبعد اللقاء، قالت شيا أثناء مغادرتها عين التينة: "الجو إيجابي جداً".

وكانت شيا زارت صباحاً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وسلّمتهما نسخة عن رسالة هوكشتاين.

وفي السياق، كشفت معلومات قناة "الجديد" أنّ "المقترح الأميركي الذي صاغه الوسيط الأميركي يتألف من 10 صفحات باللغة الانكليزية ولا تتضمن خرائط إنما ارقاماً وإحداثيات تقنية وتحتاج الى فريق تقني ومهندسين لفك مضمونها قبل تقديم الرد الرسمي عليها".

وذكرت "الجديد" أنّ "مقترح هوكشتاين النهائي فيه فصل تام بين الترسيم البحري والبري واتفاق بعدم انسحاب أي نقطة بحرية يتفق عليها على اي نقطة برية تؤثر على ترسيم الحدود البرية لاحقاً".

وتعليقاً على مضمون الطرح، قالت أوساط ميقاتي رداً على سؤال لقناة "الجديد" إن "المُقترح الأميركي الذي تسلّمه لبنان، اليوم السبت، بشأن ترسيم الحدود البحريّة، يحتاجُ إلى دراسة تقنية قبل الإجابة السياسيّة".