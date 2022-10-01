Advertisement

لبنان

برّي يلتقي السفيرة الأميركية.. ماذا كشفت الأخيرة عن "أجواء ملف الترسيم"؟

Lebanon 24
01-10-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-996091-638002314703776599.jpg
Doc-P-996091-638002314703776599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتسلم منها نسخة عن إقتراح الإتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لدرسه والاجابة عليه.
Advertisement
 
وبعد اللقاء، قالت شيا أثناء مغادرتها عين التينة: "الجو إيجابي جداً". 
 
وكانت شيا زارت صباحاً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وسلّمتهما نسخة عن رسالة هوكشتاين.
 
وفي السياق، كشفت معلومات قناة "الجديد" أنّ "المقترح الأميركي الذي صاغه الوسيط الأميركي يتألف من 10 صفحات باللغة الانكليزية ولا تتضمن خرائط إنما ارقاماً وإحداثيات تقنية وتحتاج الى فريق تقني ومهندسين لفك مضمونها قبل تقديم الرد الرسمي عليها".
 
وذكرت "الجديد" أنّ "مقترح هوكشتاين النهائي فيه فصل تام بين الترسيم البحري والبري واتفاق بعدم انسحاب أي نقطة بحرية يتفق عليها على اي نقطة برية تؤثر على ترسيم الحدود البرية لاحقاً".
 
وتعليقاً على مضمون الطرح، قالت أوساط ميقاتي رداً على سؤال لقناة "الجديد" إن "المُقترح الأميركي الذي تسلّمه لبنان، اليوم السبت، بشأن ترسيم الحدود البحريّة، يحتاجُ إلى دراسة تقنية قبل الإجابة السياسيّة".
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:36 | 2022-10-01
15:13 | 2022-10-01
15:02 | 2022-10-01
14:47 | 2022-10-01
14:38 | 2022-10-01
14:32 | 2022-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website