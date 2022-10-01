سارقا لوحات إعلانية في قبضة الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت لوحات اعلانية على الطرقات وذلك في مدينة زحلة وجوارها.على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت عناصر مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية الى تحديد هوية المشتبه بهم ومكان اقامتهم بالإضافة الى السيارة المستخدمة من قبلهم في عمليات السرقة وهي من نوع "فولفو".بناء عليه، قامت قوة من هذه المفرزة بمداهمة منازلهم، وتمكنت من توقيف كل من:س. س. (مواليد عام 1979، لبناني)أ. ز. (مواليد عام 1991، لبناني)باستماعهما، اعترف الأول بقيامه بسرقة حوالى /34/ لوحة إعلانية.التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف سائر المتورطين.