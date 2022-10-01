حفلٌ غنائي لماجدة الرّومي الأربعاء في السّعودية.. وفيديو يرصد التحضيرات

تُحيي الفنانة اللبنانية ماجدة الرّومي، يوم الأربعاء في 5 تشرين الأول الجاري، حفلاً غنائياً في مدينة الرّياض بالمملكة العربيّة السعودية، وذلك ضمن حفلات مهرجان الغناء بالفُصحى لعام 2022.

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وسيُقام الحفل الخاص بالرّومي على مسرح أبو بكر سالم، وسيكونُ إلى جانبها في قيادة الأوركتسرا المايسترو اللبناني لبنان بعلبكي.

وقبل أيام، نشرت الرّومي عبر حسابها على "انستغرام" منشوراً شوّقت عبره جمهورها إلى حفلها المنتظر في الرياض، وقالت: "الرياض قريباً".